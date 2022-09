Lautstarkes Erinnern in Melk

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es begann 2019. Die Mitglieder des Melker Gedenkvereins „MERKwürdig“ ließen sich anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums etwas Besonderes einfallen. Drei Sekunden Musik für jeden einzelnen der rund 14.400 KZ-Häftlinge, die im KZ-Außenlager Melk ausgebeutet wurden: Unter dem Titel „12h-Konzert wider Gewalt und Vergessen“ traten 2019 erstmals verschiedene Musikerinnen und Musiker in der Bezirkshauptstadt auf. Am Sonntag, 18. September geht das Konzert in die dritte Runde.

Die Vorbereitungen für dieses sicht- und hörbare Zeichen des Gedenkens sind in vollem Gange. An drei Locations der Stadt werden Künstlerinnen und Künstler auftreten: In der Gedenkstätte/Objekt 10 in der Birago-Kaserne, in der Stadtpfarrkirche Melk sowie auf der großen Bühne auf dem Melker Hauptplatz.

Das gesamte Line-Up beziehungsweise die Timeline steht aktuell noch nicht fest. Dass auch dieses Mal neben regionalen Bands, Musikerinnen und Musikern auch bekannte Namen auf dem Spielplan stehen, schon: Jazz-Größen wie Georg Breinschmid oder Harri Stojka oder die oberösterreichische Singer-Songwriterin Ina Regen performen im Rahmen des besonderen Konzertreigens in Melk. Mit dabei ist zudem das Ensemble Militärmusik NÖ, Norbert Hauer oder etwa „Treibhoiz“.

Die Veranstaltung ist von 10 bis 22 Uhr angesetzt, der Eintritt ist frei.

