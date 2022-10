Künstlerin Avec: Neue Single gibt's in der Melker Tischlerei zu hören!

Diesen Freitag, 28. Oktober, 20 Uhr, ist Künstlerin Avec zu Gast in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt. Neben ihrer bekannten Songs wie "Still" oder "Under water" hat die junge Oberösterreicherin - die auf Streamingplattformen zigmillionen Plays erzielt oder auf Europa-Tour mit James Blunt war - auch einen neuen Song auf Lager: Avec releast diesen Freitag ihre neuese Single. Auch ist der Termin in der Bezirkshauptstadt einer von nur mehr zwei verbleibenden in diesem Kalenderjahr. Karten gibt's hier: https://www.wachaukulturmelk.at/de/tischlereimelk/programm/avec

