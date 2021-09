1,2 Millionen Euro bezahlte die Stadtgemeinde Melk über die stadteigene Immobiliengesellschaft MEKIV für das Fährhaus samt Campingplatz am künftigen Hafenspitz.

Bei der Bekanntgabe des Kaufes kündigte Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen über die Wintermonate an. Die Kosten dafür sollen sich laut NÖN-Informationen auf bis zu 650.000 Euro belaufen. Eine Summe, die Strobl gegenüber der NÖN nicht bestätigen will und dabei auf die kommende Gemeinderatssitzung Ende September verweist: „Es gibt derzeit keine Beschlüsse, sondern nur Schätzungen über mögliche Renovierungsarbeiten.“

Dass in das Fährhaus investiert wird, sei aber klar, wie Strobl bekräftigt. So soll in einem ersten Schritt eine Heizung installiert werden. Weichen sollen auch die derzeitigen Sanitär-Container neben dem Fährhaus, dafür soll dahinter eine neue Sanitäranlage errichtet werden. Mit dem Kauf des Fährhauses könnte es laut Strobl auch eine Veränderung beim geplanten öffentlichen WC im Bereich der Hubbrücke geben. „Es gibt Überlegungen, die öffentliche Toilettenanlage im Bereich des Fährhauses zu erreichen. Dafür würde es dann kein neues WC bei der Hubbrücke geben“, erklärt Strobl.

Zwar stehen laut dem Stadtchef die genauen Summen für die Sanierung noch nicht fest, fix ist aber, dass die Installierung der Heizung einen großen Anteil verschlingen würde. „Wenn wir eine Heizung installieren, muss auch der Estrich raus“, weiß Strobl.

Ob der künftige Pächter oder die MEKIV die Sanierungsmaßnahmen bezahlt, sei laut Strobl Verhandlungssache und hat im Endeffekt auch Auswirkungen auf die Pacht. Indes laufen bereits die ersten Besichtigungen, der künftige Mieter wird Ende September beschlossen. Bereits geöffnet hat der Melker Campingplatz.