Ein Krampusspektaktel der anderen Art verspricht der Leibener Krampusverein am 1. Dezember. Der Verein besteht aus rund 80 Mitgliedern, wobei 25 Personen aktive Maskenträger sind. Nach einer Feuershow folgt der Auftritt der Kinder- und Jugendgruppen, gefolgt von ein paar Gastgruppen und der traditionellen Geschichtenaufführung.

Die Hauptfigur dieser Aufführung ist der sogenannte Wurzelwicht, der jedes Jahr eine neue Geschichte erzählt, bei dem das Gute das Böse besiegt. „Wir wollen uns von anderen Perchtengruppen abheben, indem wir ein erlebnisreiches Programm für die ganze Familie bieten“, will Jessica Steininger mit ihrem Krampusverein den negativen Berichten über Krampusläufe entgegenwirken.

Am Ende der Vorführung zieht dann der Nikolaus mit seinen Engeln und Teufeln ein und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Um den Kindern die Angst vor den Krampussen zu nehmen, dürfen diese danach mit ihren Eltern hinter die Absperrung, um Fotos zu machen und die Felle zu berühren. Sie dürfen außerdem selbst die Masken aufsetzen und damit hinter die Kulissen blicken. „So zeigen wir den Kindern, dass wir keine Ungeheuer sind, sondern lediglich Leute, die handgeschnitzte Masken tragen“, erklärt Steininger.

Kindern die Angst vor dem Krampus nehmen

Im Krampusverein stehen die Brauchtumspflege und die Förderung des Nachwuchses an erster Stelle. So findet im November ein Kinder- und Jugendtag statt, bei dem die Kinder Masken probieren und das Brauchtum kennenlernen können. „Diese Aktion wurde in den letzten Jahren auch oft von Eltern genutzt, die ihren Kindern zeigen wollten, dass sich unter den Masken ganz nette Leute verbergen“, schmunzelt Steininger.

Beginn für das elfte Krampusspektakel in Leiben ist am Samstag, 1. Dezember, um 17 Uhr. Bei der anschließenden After-Show-Party im beheizten Meierhof-Stadl sorgt ein DJ für ausgelassene Stimmung.