NÖN: Hofamt Priel, Ybbs, Persenbeug-Gottsdorf, Krummnußbaum, Marbach, Klein-Pöchlarn, Pöchlarn, Leiben, Emmersdorf und Melk – von den 40 Gemeinden im Bezirk liegen zehn an der Donau. Wird das Potenzial überall genutzt?

Christa Kranzl: Diese Gemeinden kann man nicht alle miteinander vergleichen. Als Hotspots stechen punkto Schifffahrt aber drei Orte heraus: Ybbs, Pöchlarn und Melk. Und genau da möchte ich einhaken, denn da steckt noch sehr viel Potenzial.

Wo genau sehen Sie Verbesserungsbedarf?

Kranzl: Mir schwebt eine Art Donauschifffahrtsregion zwischen den drei Gemeinden vor. Was wäre, wenn sie als Partner zusammenarbeiten und gemeinsam auftreten? Melk ist natürlich der „Big Player“ im Bezirk, aber auch in Ybbs legen viele Schiffe an. Pöchlarn startete vergangenen Sommer mit einem neuen Konzept mit dem Schiffstourismus durch.

Wie könnte so eine Donauschifffahrtsregion denn aussehen? Kranzl: Man muss Pakete schnüren, von denen alle profitieren. Ich spreche dabei von einem Konzept, das die gesamte Region miteinbindet. De facto ist es ja schließlich schon so, dass die meisten Touristen mehrere Ausflugsziele besuchen. Warum also nicht gleich ein Angebot schaffen, das die Vorzüge des Bezirks unterstreicht. Sowohl Melk als auch Ybbs und Pöchlarn haben Donauländen, die es zu beleben gilt.

„Mir schwebt eine Donauschifffahrtsregion zwischen Melk, Ybbs und Pöchlarn vor. Als Partner, die zusammenarbeiten.“Christa Kranzl

Stichwort Donaulände: In Pöchlarn widmet sich ein eigener Stadterneuerungspunkt dieser Thematik. Die Opposition kritisiert schon lange, dass die Anlegestelle zu weit entfernt ist. Realisiert wird das Projekt wohl auch in nächster Zeit nicht, da die Kosten zu hoch sind. Wie geht Donauländenbelebung, wenn schon die Verlegung einer Anlegestelle nicht möglich ist?

Kranzl: Ich gebe zu: Die Pöchlarner Anlegestelle ist nicht optimal. Das heißt aber nicht, dass sich dort nichts verbessern kann. Außerdem muss sich auch Melk etwas überlegen, diese Stadt hat mehr als das Stift Melk zu bieten. Im Zuge eines gemeinsamen Konzeptes als Donauschifffahrtsregion könnte man sich dieser Herausforderung stellen.

Warum glauben Sie, dass ein Regionsverband hier Sinn macht?

Kranzl: Ich weiß, was die Reedereien wollen. Der Schiffstourismus zielt schon lange nicht mehr nur auf die Generation 50+ ab. Ich war bereits bei Schifffahrtskonferenzen in Nürnberg, Wien und auch dieses Jahr in Belgrad. Dort habe ich auch schon Gespräche geführt. Bei einer Schifffahrtskonferenz in Ybbs könnte man beispielsweise bereits 2021 stark an die Öffentlichkeit gehen.

2021 – das klingt ja schon sehr konkret.

Kranzl: Sagen wir so: Die Gespräche liefen sehr gut. Wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, kann ich mir das gut vorstellen. Entlang der Donau steckt jedenfalls riesengroßes Potenzial. Es wäre schade, wenn man diese Chance nicht nutzt.