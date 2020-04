Sie sitzen gerade alle im selben Boot, die Kulturbetriebe im Bezirk Melk. Aufgrund der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bleiben Bühnen unbespielt, Tonanlagen ausgesteckt, Besucherreihen leer. Aber: Die Scheinwerfer strahlen nach wie vor.

Die Pöchlarner Firma "Wiewerk" bringt Fassaden während der Coronakrise zum Strahlen. Vorerst leuchtete es nur in Pöchlarn, nun installierten sie ihr Equipment auch in der Bezirkshauptstadt. "Durch die Nachricht, dass durch die Verlängerung des Veranstaltungsverbots nun auch die Sommerspiele betroffen sind, hat es uns zur Wachauarena gezogen", berichtet Susanne Falk vonseiten "Wiewerks". Daneben wurden noch vier weitere Locations in Melk beleuchtet: der Stadtsaal, die Tischlerei Kulturwerkstatt, das Hotel-Restaurant Ebner und der Wachauerhof. "Jeder braucht gerade Sichtbarkeit", lacht Falk.