Corona zwingt den Verein „Merkwürdig“, die Gedenkfeier an die Opfer des ehemaligen Konzentrationslagers Melks – noch dazu im Rahmen von 75 Jahre Kriegsende – vorerst abzusagen. Ein gemeinsames Gedenken soll im Mai aber trotzdem stattfinden. Und zwar virtuell.

Mit Unterstützung der Kulturvernetzung NÖ und als Teil der Jugendbegegnung „ART WORKS – European Culture of Resistance and Liberation“ soll ein internationales Gedenk- und Friedensfest stattfinden. Am Samstag, 9. Mai, können Interessierte ab 17 Uhr via der Merkwürdig-Facebook-Seite oder unter dem Link https://culture-of-resistance.eu/commemoration2020 das Fest live mitverfolgen.

Der Zugang zum Außenbereich der KZ-Gedenkstätte Melk ist für individuelles Gedenken ab dieser Woche wieder möglich. Das Gartentor wird tagsüber für geöffnet, Blumen, Kränze, etc. können dort abgelegt werden. "Besonders freuen wir uns, wenn Sie uns eine Nachricht im Gästebuch hinterlassen oder ihren aktiven Akt des Gedenkens fotografisch festhalten und uns ein Bild via Mail an info@melk-memorial.org übermitteln. So zeigen wir gemeinsam, dass es trotz aller Einschränkungen ein aktives Gedenken in Melk gibt", informiert Christian Rabl.



Zudem setzt der Verein Merkwürdig - Zeithistorisches Zentrum Melk anlässlich des 75. Jahrestags auch digitale Schwerpunkte:

Derzeit werden zu einigen der fast 5.000 Melker KZ-Opfer neue Kurzbiografien erstellt, die auf der Facebook-Seite des Vereins abrufbar sein werden.

Viele Schicksale von Mauthausener KZ-Opfern können Interessierte im Internet nachlesen. Biografien finden Sie im virtuellen Raum der Namen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen über https://www.gedenkstaetten.at/raum-der-namen/cms/?L=0Über