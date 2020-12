Seit der Vorwoche gibt es für Gastronomen wieder ein wenig Licht am Ende des Corona-Tunnels: Laut aktuellem Stand darf ab dem 18. Jänner wieder geöffnet werden, mit einem negativen Covid-Testergebnis soll ein Restaurantbesuch wieder möglich sein.

Drei Melker Gastro-Betriebe haben sich nun zusammengeschlossen und bieten Gutscheine für die Zeit nach der Zwangsschließung an. Die Gutscheine im Wert von 25 Euro gibt es im Rathauskeller, dem Hotel-Restaurant „Zur Post“ und dem Wachauerhof.

Dies ist aber nicht die einzige Idee der Wirte: Ein Wirteverband in der Bezirkshauptstadt soll entstehen. „Wir würden es begrüßen, wenn sich viele Betriebe der Stadt anschließen“, kündigt René Reinmüller vom Rathauskeller Gespräche mit weiteren Gastro-Betreibern in Melk an.