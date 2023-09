Kunst aus der Dose: Graffiti-Künstlerin sprayte wieder in Krummnußbaum

„Ja, ich bin Wiederholungstäterin“, rutscht es Sarah Kupfner heraus, bevor sie laut auflacht. Die 40-Jährige aus Gars am Kamp (Bezirk Horn) hat's wieder getan: Im Vorjahr verpasste sie der Schiffführerschule Hell einen neuen „Anstrich“, nun reiste die Graffiti-Künstlerin wieder mit Spraydosen an. Und zwar im Auftrag der Gemeinde Krummnußbaum: Die Startpunkte der beiden Themenwege sollen ins Auge stechen. Das geht am besten, wenn's außergewöhnlich, groß und bunt wird. Und damit kennt sich Kupfner aus.

Hobby zum Beruf: Sarah Kupfner fing als Teenagerin mit dem Sprayen an. Mittlerweile kann die 40-Jährige davon leben. Foto: Rainer Killian

„Ich hab' immer schon gerne und viel gezeichnet oder gemalt“, erzählt sie. Als Jugendliche sei sie dann über Graffiti „gestolpert“, etwa an Bahnhöfen oder am Donaukanal. Mit 15 hat sich Kupfner dann die ersten Spraydosen gekauft. Und dann ging's los. „Ich habe es einfach probiert, hab's auf spielerische und entspannte Art und Weise gelernt“, schildert Kupfner. Mit dem Graffiti-Sprayen sei es so wie mit jedem Handwerk: Nur mit Übung lernt man's. „Darüber hinaus habe ich dann über die Jahre meinen eigenen Stil entwickelt“, sagt sie.

Schwalben-Graffiti, das sich über sieben Stockwerke erstreckt

Graffiti sind ein kontroverses Thema: Wer unerlaubt sprayt und erwischt wird, muss mit hohen Strafen rechnen, Stichwort Sachbeschädigung. Andererseits erzielen manche Sprayerinnen und Sprayer – man denke etwa an Banksy – unglaubliche Preise am Kunstmarkt. Dass Kupfner einmal mit dem Sprayen Geld verdienen wird – seit 2017 ist sie damit „vollständig selbstständig“ –, hätte sie früher nicht gedacht. „Natürlich nicht!“, betont sie. Kupfner schloss ihre Ausbildung als Ingenieurin ab, sprayte hobbymäßig und hin und wieder Aufträge. Doch die Nachfrage stieg – und sie verließ schließlich das Architektenbüro. Kupfners Portfolio ist mittlerweile groß: Ihre Kunstwerke zieren Wohnzimmer, Häuserfassaden, Firmengebäude. Eine ihrer Kreationen – mit einer riesigen Schwalbe – erstreckt sich auf die sieben Stockwerke des Art Hotels in Wien.

Und riesig ist auch der Nussknacker, den Kupfner für den Krummnußbaumer „Genussweg“ gesprayt hat. Für den „Zeitreiseweg“ nahm sie die Donau als „roten Faden“, Objekte wie die Gründungsurkunde oder ein Schiff machen sie zu einem besonderen Zeitstrahl. An dem Nussknacker-Motiv arbeitete sie zwei Tage, beide Werke wurden im August fertig. „Ich mache das schon so lange, da sitzt jeder Handgriff“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Und bei der Hitze war die Farbe auch schnell trocken.

Foto: SIUZ

Neben den beiden neuen Kreationen und der Schiffführerschule gibt es in Krummnußbaum übrigens noch zwei kleine Graffiti von der Spray-Künstlerin. Und zwar am stillen Örtchen des neuen Gemeindezentrums, wie Kupfner verrät: „Bei den Herren zieren Walnüsse, Eichhörnchen und der Nussknacker die Wände, bei den Damen Nussblätter und kleine Prinzessinnen – immerhin gibt's hier ja die Nussprinzessinnen!“