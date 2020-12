„Nichts machen, ist für uns keine Option“, sagte Susanne Falk Ende Oktober im NÖN-Interview angesichts der virusbedingt anhaltenden Kulturflaute. Eigentlich wollte der Verein „Echt Kultur“ eine Weihnachtskonzertreihe starten. Der „harte“ Lockdown ließ diese Pläne scheitern. Aber: Nichts machen, ist nach wie vor keine Option für den Pöchlarner Kulturverein: Gemeinsam mit Wiewerk Creative Studio und Wangler Media aus Bergland startet diese Woche das neue Unterhaltungsformat „Echt deine Show“.

Von Pöchlarner Halle direkt nach Hause

Gesendet wird live aus der „WiewerK“-Halle in Pöchlarn. „natürlich ohne Publikum vor Ort“, erläutert Falk. „Aber jede und jeder kann von zu Hause aus mitmachen und Ideen einbringen!“, freut sie sich auf viele Zuseher von Zuhause aus.

Am Donnerstag, 17. Dezember, 20 Uhr, wird zum ersten Mal live gesendet. „Das wird eine Art ‚Vor-Pilot‘. Hier sollen erste Ideen für die nachfolgenden Sendungen gefunden und das Format ausprobiert werden“, fasst sie zusammen. Via Chat soll das Publikum interaktiv mitgestalten.

Falk: "So etwas hat sich noch keiner getraut"

„So etwas hat sich noch keiner getraut – eine komplett ergebnisoffene Sendung“, zeigt sich Falk voller Vorfreude auf die erste Show. Zu finden ist die Kultur-Sendung aus Pöchlarn auf drei Kanälen im Internet, via Twitch, YouTube und Facebook wird sie ausgestrahlt (mehr Informationen auf www.echtkultur.at und www.echtdeine-show.at).