Seit mehr als vier Jahrzehnten ist die Orthmayer-Kreuzung am Bürgerspitalplatz ein verkehrstechnisches Nadelohr. Die Bundesstraße führt eng entlang mehrere Häuser und die Kreuzungsführung sorgt vor allem bei ortsfremden Lenkern oftmals für Verwirrung. Zudem kommt es auch immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Durch das gesteigerte Verkehrsaufkommen der letzten Jahre setzten sich SP-Bürgermeister Alois Schroll und der nunmehrige Ex-Vizebürgermeister Herbert Scheuchelbauer zuletzt verstärkt für eine Lösung ein.

Nachdem in den letzten Monaten bereits notwendige Häuser erworben wurden, erfolgte in der vergangenen Gemeinderatssitzung der Ankauf von zwei weiteren Häusern um insgesamt 110.000 Euro. Damit ist nur mehr ein Haus, welches für die Durchführung einer neuen Kreuzungslösung notwendig ist, in Privatbesitz. „Wir führen Gespräche mit den Besitzern, und versuchen eine optimale Lösung für sie zu finden“, erzählt Schroll, dass sich diese eine barrierefreie Wohnung wünschen: „Wir haben noch keine passende Wohnung gefunden.“

Verkehrsexperten sind jetzt am Zug

Mit dem Abschluss der konstituierenden Sitzung wird auch die Planungsarbeit in den Ausschüssen fortgesetzt. So ist die Stadtgemeinde bemüht gemeinsam mit dem Land NÖ das Projekt bis 2022 umzusetzen. „Wir müssen schauen, wann wir beim Land in die Planungsphase kommen“, erläutert Schroll. Die Stadtgemeinde habe, laut ihm, „jedenfalls ihre Hausaufgaben“ gemacht. Jetzt seien die Verkehrsexperten des Landes am Wort. Welche Verkehrsführungen es in Zukunft in diesem Bereich geben wird, soll mit Verkehrsexperten des Landes erörtert werden. Mit ins Projekt wird auch der Busbahnhof bis zur Einfahrt LuksLife genommen.