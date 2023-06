Kriegsmaterial gefunden Bezirk Melk: Mann für Wiederbetätigung verurteilt

Die Verhandlung fand am Landesgericht St. Pölten statt. Foto: NÖN, Erna Kazic

E in Sammler aus dem Bezirk Melk verschickte Bilder, in denen die NS-Zeit verherrlicht, beziehungsweise lächerlich gemacht wurde. Bei ihm Zuhause wurde eine Menge an Kriegsmaterial und Gegenständen aus der NS-Zeit gefunden.

Am Dienstag wurde am Landesgericht St. Pölten der Fall eines 32-Jährigen aus dem Bezirk Melk verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, dass er mit dem Versenden von Bildern und Videos über Whatsapp und seiner persönlichen Sammlung von Kriegsmaterial, Propaganda-Material und weiteren Gegenständen aus der NS-Zeit gegen das Verbotsgesetz und das Waffengesetz verstoßen hatte. Zu den Whatsapp-Nachrichten bekannte sich der Angeklagte schuldig. Warum er die „geschmacklosen Bilder“, wie sein Anwalt sie bezeichnete, geteilt hatte, konnte der 32-Jährige nicht erklären. Bezüglich des Rests der Anklage bestritt der Mann seine Schuld. Er gab an, dass er sein geschichtliches Interesse aus seiner Familie geerbt hatte. Das Gewehrgranatgerät und drei Maschinengewehrläufe hatte er teils selbst beim Metallsuchen gefunden, teils in Sammlerkreisen gekauft. Laut einem Gutachten waren das Kriegsmaterial allerdings nicht mehr verwendungsfähig. Die Geschworenen befanden den 32-Jährigen nach über einer Stunde Beratung schuldig bezüglich der verschickten Bilder und Videos und bezüglich der Kriegsmaterialien. Dafür wurde er zu einer bedingten Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Im Falle seiner restlichen Sammlung wurde er von der Anklage freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.