Mitte Mai kam es im Bezirk Melk zu einem vermeintlichen Mordversuch. Nach einem Streit soll ein rund 70 Jahre alter Mann seiner um zehn Jahre jüngeren Lebensgefährtin mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Ihr gelang nach der Tat die Flucht zu einer Polizeidienststelle, wo Anzeige erstattet wurde.

Nach der Tat befand sich das Opfer in stationärer Behandlung und konnte bisher nicht einvernommen werden. Im Verhör, kurz nach der Tat, gab der Lebensgefährte an, dass es in der Partnerschaft zu einem Streit gekommen sei, die Frau ihm in der Folge in den Hammer gelaufen sei. Knapp zwei Wochen nach der Tat konnte das Opfer nun von der Staatsanwaltschaft einvernommen werden. „Die Verdachtslage hat sich erhärtet“, betont Staatsanwalt Leopold Bien. Der Mann sitzt weiterhin in U-Haft, wann es zur Anklage kommen wird, ist derzeit noch offen.