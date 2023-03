Straftaten im Bezirk Melk: Mehr Betrug und Erpressungen

2.555 Straftaten wurden laut der aktuellen Kriminalitätsstatistik im Bezirk Melk im Jahr 2022 verübt. Eine Steigerung um rund 250 Straftaten gegenüber dem Jahr 2021. Vor Corona, im Jahr 2019, registrierte die Exekutive allerdings noch 2.725 Strafdelikte − deutlich mehr als in den vergangenen Jahren,. „Wir sehen hier die Auswirkungen von Corona. Wir haben um 6,7 Prozent weniger Delikte als 2019“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Kriminalität allerdings um elf Prozent, NÖ-weit sind es 16 Prozent. Die aktuelle Aufklärungsquote liegt laut Heinreichsberger bei 56,4 Prozent (NÖ-weit: 53,6 Prozent). „Das ist auf die gute und akribische Arbeit unseres Teams zurückzuführen. Nur dadurch, dass wir jeden kleinen Hinweis verfolgen, kommen wir zum Erfolg und in der Folge zu einem Haftbefehl“, sagt der Bezirkspolizeichef.

„Die Opfer sind gutgläubige ältere Menschen. Die Täterschaft agiert sehr professionell.“ Thomas Heinreichsberger

Eine Steigerung um gleich 33 Prozent gab es im vergangenen Jahr bei den Körperverletzungen. 173 Anzeigen wurden dabei ausgestellt, 19 weitere aufgrund von schwerer Körperverletzung. Die Steigerung führt Heinreichsberger auf die wieder zunehmenden Festaktivitäten aber auch die Fortgehszene zurück. Für den Polizeichef eine Herausforderung für die Zukunft: „Hier hängt viel von den eingesetzten Securitys und dem Konzept der Betreiber ab. Präventiv ist es hier sehr schwierig.“

Leicht rückläufig war im Vorjahr die Zahl der Wegweisungen: Von 151 im Jahr 2021 sank der Wert auf 146. Im aktuellen Jahr sind es bisher aber bereits 35 Wegweisungen. Um 15 Prozent gestiegen sind auch Delikte im Bereich „gefährliche Nötigung“ sowie im Bereich Vergewaltigung (2022: elf Anzeigen).

Zwar gab es im Jahr 2022 im Bezirk Melk keinen Mord, allerdings gleich drei Mordversuche − davon zwei im Südlichen Waldviertel. Einmal wollte ein 16-Jähriger eine Frau mit einem Messer umbringen, in einem anderen Fall wollte ein Sohn seinen Vater töten. Für österreichweite Schlagzeilen sorgte ein Mordversuch eines 44-Jährigen an seiner Ex-Frau. Bei den Sachbeschädigungen zeichnet sich mit 271 Anzeigen und einem Plus von fünf Prozent ein negativer Trend − die Aufklärungsquote liegt bei etwa einem Drittel. „Es ist eine akribische Kleinarbeit, bei der wir immer wieder gute Erfolge feiern. Es ist wichtig, dass wir die Delikte klären, damit die Jugend sieht, dass sie auch erwischt wird“, meint Heinreichsberger.

Ein deutliches Plus gibt es ebenfalls bei den Einbrüchen: Die Anzeigen stiegen zwar um 26 Prozent auf 408, sind aber noch weit entfernt von Vor-Corona-Werten. „Wir haben viele Maßnahmen wie etwa Dämmerungsstreifen gesetzt. Zudem ist das Bewusstsein in der Bevölkerung gestärkt“, erzählt der Polizeichef.

Neben der zunehmenden Anzahl an Anzeigen bei „Widerstand gegen die Exekutive“, macht ihm aber die Entwicklung im Bereich Cybercrime Sorgen. Im Bereich Erpressung (plus 130 Prozent) sowie bei Betrug (plus 76 Prozent) sind die deutlichen Steigerungen aufgrund des Internets zurückzuführen. Bei Sextortion geht er zudem von einer größeren Dunkelziffer aus. Immer wieder tappen Personen auch in den aktuellen „SMS- oder Polizeitrick“. „Die Opfer sind in der Regel gutgläubige ältere Menschen. Die Täterschaft agiert hier sehr professionell“, weiß Heinreichsberger.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.