Es ist Leopold Mayrhofer in die Wiege gelegt: Bereits sein Vater baute leidenschaftlich gerne Weihnachtskrippen. Als Kind war der Loosdorfer von den Kreationen begeistert, heute fertigt Mayrhofer selbst Krippen an. Sein jüngstes Werk im orientalischen Stil wurde jetzt beim Internationalen Krippenbauwettbewerb „Il Presepe piu bello" in Neapel eingereicht.

In den vergangenen Monaten tüftelte Mayrhofer rund 280 Arbeitsstunden an der Krippe, welche er für den internationalen Wettbewerb nominierte. Diese stellt das Geschehen der Geburt Christi in einer Felsenhöhle dar. Das Besondere an dieser Krippe ist - neben der Größe von 1,5 x 3 Meter und der besonders realistischen Darstellung - der ungewohnte Blickwinkel, aus der die Geburtsszene dargestellt wird. Als Betrachter der Krippe befindet man sich dabei gleichsam mit der Heiligen Familie in der Höhle und schaut hinaus auf das Hirtenfeld von Betlehem.