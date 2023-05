SPÖ-Führungsdebatte nervt Melker Funktionäre

Denkbar knapp ging das Mitgliedervotum der SPÖ über den künftigen Parteivorsitzenden in der vergangenen Woche aus. Mit 33,7 Prozent sicherte sich Hans-Peter Doskozil vor Andreas Babler und der aktuellen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner den Sieg. Seither herrscht in der SPÖ aber weiterhin keine Ruhe. Am kommenden Sonderparteitag kommt es zwischen Doskozil und Babler zur Stichwahl, wirklich Freude hat mit den aktuellen Abläufen in der Partei bei einem NÖN-Rundruf keiner der SPÖ-Funktionäre im Bezirk.

EU-Abgeordneter, Landesgeschäftsführer und Bezirkschef Günther Sidl wird beim Parteitag seine Stimme dem burgenländischen Landeshauptmann Doskozil geben. „Ich werde ihn wählen, weil es im Vorfeld so ausgemacht war - und was vorher gesagt wurde, muss auch danach gelten“, glaubt Sidl aber dennoch, dass es am Parteitag eine knappe Entscheidung werden wird. Der EU-Abgeordnete ist aber sichtlich genervt von der elendslangen Debatte. Er hält das Bild der SPÖ, welches derzeit nach außen vermittelt wird, für problematisch: „Die Themen sind in der Bevölkerung völlig andere. Es geht um die Teuerung und nicht um persönliche Befindlichkeiten, das interessiert die Leute nicht. Wer glaubt, dass diese Debatte die Bevölkerung interessiert, der ist völlig am falschen Weg.“

Ohne den Namen Babler zu nennen, klingt bei Sidl aber dennoch Kritik an Doskozils Kontrahenten durch. „Die Leute interessieren persönliche Beleidigtheiten nicht. Man muss in der Politik die Größe haben, über Sachen hinwegzusehen und das Gemeinsame suchen“, meint Sidl, der auch einen Vergleich zur deutschen SPD und deren Mitgliederbefragung zieht: „Dort hat es Leute gegeben, die die Herzen der Mitglieder gewonnen haben. Am Ende war aber Scholz Kanzler, weil er die Herzen der Leute gewonnen hat.“

Nationalratsabgeordneter Alois Schroll erinnert an einen basisdemokratischen Wahlkampf, bei dem für ihn von Beginn an klar war, dass das Rennen sehr knapp werden wird. „Ich habe aber immer gesagt, der, der Nummer Eins wird, muss unterstützt werden und die Partei wieder in eine gemeinsame Richtung gehen“, mahnt Schroll. Im Bezirk Melk erkennt Schroll wie auch Sidl eine klare Stimmungslage in Richtung Doskozil. Schroll selbst hatte nach der Wahlniederlage ein langes Gespräch mit der künftigen Ex-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. „Mein persönlicher Wunsch ist, dass der, der Nummer Eins ist, die beiden anderen ins Boot holt und jeder in seiner Funktion das Beste für die Partei rausholt. Alle drei sind Personen, die sich zu 95 Prozent in ihren Ansichten überschneiden und die sozialdemokratischen Werte leben.“

Auch der ehemalige Marbacher Bürgermeister Anton Gruber, der für Babler votierte, appelliert an die gemeinsame Linie: „Ich hoffe, dass es beim Parteitag zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, und dann muss es eine Zusammenarbeit zwischen Babler und Doskozil geben. Für SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Bernhard Wurm gilt es, nach dem Parteitag wieder die Zukunft ins Visier zu nehmen: „Für mich muss der neue Bundesparteivorsitzende die aufgeworfenen Gräben in der Partei wieder schließen, um die SPÖ zu stärken und wieder erfolgreich Wahlen zu gewinnen.“

Leibens Bürgermeisterin Gerlinde Schwarz schließt sich an und hofft, dass bald wieder die Arbeit im Vordergrund steht: „Es gibt genug zu tun“, erinnert sie. Ein neuerliches Votum der Mitglieder hätte sich Landtagswahl-Spitzenkandidatin Petra Irschik aus Mank gewünscht.

Andreas Babler besuchte in den vergangenen Wochen das Ybbser Volksheim. Foto: SPÖ Bezirk Melk

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.