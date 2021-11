Aufregung um Besucher-Teilnahme vor Melker Gemeinderatssitzung

Bereits vergangenen Donnerstag musste die Melker Gemeinderatssitzung verschoben werden. Damals waren technische Probleme für die Verschiebung verantwortlich. Am Donnerstagabend startet nun der zweite Versuch.

Dabei werden die Gemeinderäte per Videokonferenz in den Sitzungssaal gestreamt, im Rathaus selbst ist nur ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl, der Melker Stadtamtsdirektor sowie mögliche Besucher der Gemeinderatssitzung.

Dieser Umstand ruft jetzt allerdings die SPÖ und Parteichef John Haas auf den Plan. Bereits am 5. November hat die SPÖ-Fraktion an alle Gemeinderäte und den Bürgermeister die Anfrage gestellt, auch die Bürger per Videokonferenz an der Sitzung teilnehmen zu lassen.

Strobl ortet internes SPÖ-Kommunikationsproblem

"In Anbetracht der exorbitant hohen Infektionszahlen halten wir es für eine unnötige Erschwernis und eine potenzielle Gesundheitsgefährdung, die an Demokratie interessierten Bürger in einen Innenraum einzuladen, nur damit diese an einer Videokonferenz zuhören können", meint Haas. Daher appelliert die SPÖ an alle Verantwortlichen, es allen Bürgern zu ermöglichen, an der Sitzung per Videokonferenz teilzunehmen. "Es wurde auch unserer Reputation als offene und transparente Stadtgemeinde zu Gute kommen", glaubt Haas.

Stadtchef Strobl ortet indes ein internes Kommunikationsproblem bei der Melker SPÖ . So habe laut ihm, SPÖ-Stadträtin Sabine Jansky in der Stadtratssitzung der Videokonferenz unter der Prämisse zugestimmt, dass es auch für die Bürger eine Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen.

"Das haben wir durch die Möglichkeit mit dem Besuch im Sitzungssaal ermöglicht", sagt Strobl. Er erinnert zudem daran, dass es derzeit noch keinen Gemeinderatsbeschluss für eine öffentliche Video-Übertragung einer Gemeinderatssitzung gibt und sich ein derartiger Antrag auch nicht auf der heutigen Tagesordnung befindet.

"Zuerst muss der Gemeinderat aber das beschließen, dann können wir es machen. Bevor wir aber so etwas umsetzen, brauchen wir gewisse Spielregeln, etwa, welcher Gemeinderat überhaupt gefilmt werden mag, aber auch, wie es mit dem Datenschutz und der Speicherung und der Dauer der Abrufbarkeit der Videos aussieht", erläutert Strobl.

Bereits Erfahrung mit der Übertragung von Gemeinderatssitzungen per Video gibt es in der deutschen Partnerstadt Herrieden. "Wir sind noch im November in Herrieden, dort werden wir uns informieren und einen Erfahrungsaustausch starten", verspricht Strobl. Was nicht funktionieren wird, ist laut ihm, der SPÖ-Vorschlag die Sitzung per Facebook-Livestream zu übertragen. "Dabei hätten wir nie Zugriff auf unsere Videos, zudem werden diese direkt bei Facebook abgespeichert",erklärt Strobl.