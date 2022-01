Einer Manker Mutter reicht's: Kritik an CoV-Politik, Sorge um Kinder

„Ich stelle mir die Frage: Wann ist es vorbei?“ Der Unmut bei Birgit Fasel ist groß. Die Mankerin fordert in einem Brief an das Bildungsministerium in Wien die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen an Kindergärten und Schulen. Und sie kann dabei auf Unterstützung zählen: Fast 1.500 Unterschriften – die meisten aus dem Mostviertel – erhielt die Mutter zweier junger Kinder, nachdem sie den Brief über Social Media geteilt hatte.

Was war der Anlass? „Der ausschlaggebende Grund war, dass mein Kind, in der ersten Klasse Volksschule, fünf Stunden mit Maske im Unterricht sitzt“, erklärt Fasel im Gespräch mit der NÖN.

Also setzte sie den Brief auf, in dem sie die Corona-Schutzmaßnahmen in Kindergärten und Schulen scharf kritisiert – insbesondere das Tragen einer Maske beziehungsweise eines Mund-Nasen-Schutzes, die CoV-Testungen, generelle Abstandsregeln etwa am Gang und der reduzierte Sportunterricht. Dies alles würde sich – bei jedem Kind oder Jugendlichen in unterschiedlichem Ausmaß – negativ auf die physische wie psychische Gesundheit und die sozialen Kontakte auswirken, meint Fasel. Sie stellt dabei klar: „Ich bin sicher keine Corona-Leugnerin.“ Und sie sei auch nicht gegen die CoV-Schutzimpfung. Aber Kindergartenkinder und Schüler würde es bei einer Covid-19-Infektion am wenigsten treffen, gleichzeitig würden sie die Schutzmaßnahmen aber am meisten belasten.

Ministerium: „Maßnahmen sind notwendig“

Auf Nachfrage betonte das Bildungsministerium gegenüber der NÖN, dass die Vorgaben weiter bestehen müssten: „Die aktuellen Corona-Maßnahmen an den Schulen sind notwendig, um diese offenhalten zu können.“ Was das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Speziellen betrifft, wird auf die Maskenpausen und den Turnunterricht im Freien verwiesen. „Es ist uns bewusst, dass das Tragen von Masken über einen längeren Zeitraum insbesondere für jüngere Kinder unangenehm sein kann. Deswegen sollte auch auf ausreichend Maskenpausen bei geöffneten Fenstern oder im Pausenhof geachtet werden. Der Turnunterricht soll aktuell möglichst im Freien stattfinden, wo die Maske dann auch nicht getragen werden muss“, heißt es aus dem Ministerium.

