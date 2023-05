Sophia I. ist jetzt offiziell neue NÖ Milchkönigin

Während am Wochenende in Großbritannien König Charles III. gekrönt wurde, hat Niederösterreich seit Dienstagabend ebenso eine neue Königin - eine Milchkönigin. Sophie Stiegler aus Dunkelsteinerwald - Sophia I. - soll der Milch in den nächsten zwei Jahren ein Gesicht geben. Seit elf Jahren sind die Milchhoheiten dabei wertvolle Botschafterinnen für das sogenannte „weiße Gold“.

Die 24-jährige Mostviertlerin hat das Francisco Josephinum Wieselburg absolviert, möchte gerne den elterlichen Milchviehbetrieb übernehmen und arbeitet aktuell bei der Bezirksbauernkammer in Melk. Sie freut sich auf ihre neue Funktion: „Meine Ziele für die zweijährige Amtsperiode sind einerseits die Repräsentation der Milchwirtschaft und die Aufklärung der Bevölkerung als Milchbotschafterin. Andererseits möchte ich persönlich an dieser neuen Aufgabe wachsen und meine Begeisterung für die Milchwirtschaft weitergeben.“

Zur Seite steht ihr die 20-jährige Milchprinzessin Magdalena-Sophie Mayer aus St. Pölten. Sie ist Absolventin der LFS Pyhra und erklärt: „Mir ist es wichtig, den Konsumentinnen und Konsumenten den Wert unserer heimischen Lebensmittel zu vermitteln sowie die Regionalität und Herkunft der Produkte näherzubringen und vor allem die viele Handarbeit, die dahintersteckt, aufzuzeigen.“

Gekrönt wurden die Hoheiten von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager: „Unsere Milchkönigin und unsere Milchprinzessin sind sympathische und engagierte Botschafterinnen für die niederösterreichische Milchproduktion und unsere bäuerlichen Betriebe. In ihrer Funktion helfen sie ganz besonders mit, den Konsumentinnen und Konsumenten ein authentisches Bild der niederösterreichischen Landwirtschaft zu vermitteln.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.