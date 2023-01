„Bauer sucht Frau“: „Blonder Engel“ hat „Ja“ gesagt

Werbung

Die Überraschung ist geglückt. „Ja, Gott sei Dank hat sie ‚Ja!‘ gesagt!“, lacht Thomas Stöckl. Eigentlich hätte sich das Paar zu Weihnachten nichts schenken wollen. Seit drei Jahren sind sie nun schon zusammen: Er, Thomas Stöckl, „der singende Landwirt“ aus Krummnußbaum, und sie, Birgit Lederhilger, sein „blonder Engel“.

Es ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte: Gefunkt hat es zwischen den beiden 2020, bei ihrer Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“. Landwirt Stöckl fand erst am Ende der Staffel, beim Abschlussfest in Bad Hofgastein, seine Herzdame, seinen „blonden Engel“ – so lautet auch der Titel seiner musikalischen Liebeserklärung an sie.

Zurück zum Weihnachtsfest, an dem sich die beiden eigentlich nichts schenken wollten. „Ich hab‘ den Antrag schon Monate geplant, nur auf den richtigen Moment gewartet“, erzählt Stöckl. Pünktlich zum Fest der Liebe war es dann soweit – Tom stellte die Frage aller Fragen. Und Birgit sagte „Ja“. „Wir freuen uns total. Jetzt wird in Ruhe unsere Hochzeit geplant“, sagt Stöckl.

