Thomas Stöckl schwebt seit über einem Jahr auf Wolke sieben. Der „singende Landwirt“ aus Krummnußbaum lernte seine Herzdame Birgit bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Seither ist die blonde Oberösterreicherin an der Seite des 28-Jährigen – und auch seine Muse. Im Juni 2020 veröffentlichte Stöckl die erste musikalische Liebeserklärung an seine Herzdame: „Blonder Engel“. „Birgit hatte Tränen in den Augen, als sie den Song zum ersten Mal gehört hat“, strahlte der 28-Jährige. Jetzt folgt der zweite Love-Song aus der Feder des Krummnußbaumers, „Bella Donna“.

„Inspiriert wurde ich definitiv durch die langen Sommerspaziergänge im letzten Jahr mit Birgit, es ist einfach ein vertrautes Gefühl, mit dem Menschen durchs Leben zu gehen, den man aus tiefstem Herzen liebt“, verrät Stöckl gegenüber der NÖN. „Und der Sommer ist für uns einfach die schönste Jahreszeit.“ Der Song soll „die Leut‘ auf den warmen Süden einstimmen“, wie der Krummnußbaumer erläutert. Bisher war Stöckl in der volkstümlichen Musik und im Schlager zuhause, mit „Bella Donna“ startet er mit italienischen Rhythmus durch.

Single wird Anfang Juni veröffentlicht

„Diese Musik fasziniert mich einfach“, schmunzelt der 28-Jährige. Das passende Musikvideo drehten die zwei Turteltäubchen in der Wachau, zu sehen und zu hören gibt‘s „Bella Donna“ ab Samstag, 5. Juni. Stöckl selbst sei „sehr zufrieden“ mit dem Song: „Und ich hoffe, dass die Leute genauso begeistert sind wie ich und sich mit dem Sound schon mal ein bisschen auf den Sommer einstimmen können.“