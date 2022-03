Idee Seilbahn über Donau: Her mit den Infos!

„Schon spannend zu lesen“ fand Bernhard Kerndler einen NÖN-Onlinebericht in der Vorwoche, Titel: „Knalleffekt: Alle betroffenen SPÖ-Ortsgruppen gegen Donauuferbahn Neu“. Die Bezirks-SPÖ signalisiert Unterstützung für die mögliche Seilbahn für den Schottertransport des Hartsteinwerks Loja über die Donau nach Krummnußbaum (siehe Artikel oben) – ein Projekt, das den ÖVP-Bürgermeister im Nuss-Ort schon seit über fünf Jahren immer wieder beschäftigt. In Krummnußbaum herrscht seit jeher Skepsis gegenüber dem „Band über die Donau“. Und das habe sich auch nicht geändert, wie Kerndler der NÖN schildert.

„Wir sind in unregelmäßigen Abständen in Kontakt mit der Loja. Uns fehlen einfach nach wie vor zu viele Infos, um das Projekt wirklich bewerten zu können“, sagt er. Er stellt aber auch die Frage, „was denn Krummnußbaum von dem Projekt habe“: „Also außer die Emissionen, sprich Lärmentwicklung und Staub. Um das Projekt und die Auswirkungen auf Krummnußbaum aber wirklich bewerten zu können, fehlen einfach noch Informationen und die Details.“

Sidl: „Prozess funktioniert nur mit allen Beteiligten“

Viele Fragezeichen also im Nuss-Ort. Und was sagen da eigentlich die Krummnußbaumer „Roten“ dazu, dass die Bezirks-SPÖ sich „pro-Seilbahn“ positioniert? Es bleibt ein Fragezeichen: SPÖ-Gemeinderat Gerhard Fuchs war bis zum Redaktionsschluss für keine Stellungnahme erreichbar. SPÖ-Bezirkschef Günther Sidl verweist indes auf Anfrage auf einen „breiten Prozess“ in dieser Causa – und man stehe ja auch erst am Anfang davon. „Fakt ist, es werden hier noch viele Gespräche folgen, so ein Prozess kann auch nur mit allen Beteiligten vonstattengehen. Am Ende des Tages ist es das Ziel, die geringste Belastung für den Bezirk Melk zu schaffen.“

