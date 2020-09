Musik verbindet. Das wusste Karl Buchmann. Und die Musik war es auch, die ihn sein Leben lang begleitet hat. Kurz vor seinem 83. Geburtstag verließ der Ehrenkapellmeister des Musikvereins und Ehrenringträger der Marktgemeinde nach kurzem Leiden für immer seine Bühne.

Mit 15 Jahren trat er dem Musikverein Krummnußbaum bei, 50 Jahre lang war er Kapellmeister. Das musikalische Geschehen prägte er darüber hinaus als Musikschulleiter und Lehrer beinahe aller Blasinstrumente, die in der Kapelle zu finden sind. In seiner Funktion als Gemeinderat von 1980 bis 1995 gelang es ihm, den Bau des Musikheimes im Jahr 1987 zu realisieren, das 2015 auf den Namen „Karl Buchmann Musikheim“ getauft wurde. „Sein musikalisches Engagement und sein Idealismus für die Blasmusik waren beispielgebend“, lobt VP-Bürgermeister Bernhard Kerndler. Unzählige Urkunden des Blasmusikverbandes schmückten seine Tracht. Wenn er nicht am Musizieren war, verfolgte er die Spiele des SVK, wo er von 1982 bis 1984 Sektionsleiter war.

Das Begräbnis findet am Freitag, 11. September, 14 Uhr, in der Pfarrkirche Krummnußbaum statt.