Ausgewandert: Afrika hat ihr Herz erobert

Als Kerstin Amudala 28 war, wagte sie ein Abenteuer. Auf nach Afrika: Lange arbeitete die Krummnußbaumerin in einem Reisebüro, nun ging sie selbst auf große Reise. Zehn Jahre später ist ihr Leben immer noch ein Abenteuer. Die 38-Jährige lebt mittlerweile in Kenia, ist verheiratet und Mutter einer vierjährigen Tochter. „Tja“, lacht sie, „wer hätte das gedacht.“

Zuerst, als sie nach Afrika kam, arbeitete Amudala in einer Tauchschule. „Aber nicht lange, die wurde nämlich kurz darauf zugesperrt“, erzählt sie. Also startete sie ihr eigenes Business. Über „African Bush and Beach Adventures“ hilft die 38-Jährige Touristen bei der Reiseplanung. „Kenia, Tansania, Ruanda, Uganda, Südafrika, Namibia, Mozambique, Madagaskar, Botswana oder Sambia – ich habe all diese Länder besucht und kenne die besten Plätze und Touren“, sagt sie. Die Corona-Pandemie habe natürlich auch den Tourismus in Afrika einbrechen lassen, langsam erholt sich die Branche. Amudala ist aber ohnehin ein Mensch, der das Glas immer halb voll sieht.

„Dadurch, dass es ruhiger war, konnten wir heuer im Oktober nach Österreich zu meinen Eltern fliegen. So sahen mein Mann und meine Tochter zum ersten Mal Kastanien.“ Nun hat die Familie Krummnußbaum wieder den Rücken gekehrt – denn in Kenia gibt es für sie, abseits des Brotberufs, viel zu tun.

Amudala und ihr Gatte sind Teil des Sozialprojekts „Schilling für Shilling“, das der Oberösterreicher Eddie Kroll ins Leben gerufen hat. „Eddie wurde vor Jahren bei einer Reise in Afrika vor dem Ertrinken gerettet. Jetzt will er sozusagen etwas zurückgeben“, erläutert sie. Als er auf der Suche nach Bereichsleitern vor Ort war, stieß Kroll auf das Paar. Seither sind sie Teil des Teams – und gute Freunde.

Schule 2018 erbaut, heute 400 Kinder dort

Gemeinsam haben sie schon viele Pläne in die Tat umgesetzt: Brunnen wurden errichtet, eine Schule gebaut. „Wir haben sie 2018 mit vier Klassen eröffnet. Nun werden dort über 400 Kinder unterrichtet und wir bauen das zehnte Klassenzimmer“, berichtet Amudala nicht ohne Stolz. Um weitere Projekte umzusetzen, hofft das Team von „Schilling für Shilling“ auf Unterstützung: „Wir haben noch viel vor – und es gibt aktuell 40 Kinder, die aufgrund der finanziellen Not der Eltern nicht zur Schule gehen können. Über Kinderpatenschaften können sie unterstützt werden.“

Ausgewandert zu sein – auch wenn das anfangs nicht ihr Plan war –, habe sie nie bereut. „Afrika hat mich immer schon fasziniert. Die Musik, die Leute, die Kultur – die Lebensfreude.“ Sie hat hier, in Kenia, ihr Zuhause gefunden. Und bald ist es auch das Zuhause ihres zweiten Kindes: „Ab April sind wir zu viert!“