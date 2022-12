Kuttner-Insolvenz: Kampf um die Jobs

Nach der Insolvenz der Firma Gradwohl in Melk meldet knapp zwei Wochen später auch die Krummnußbaumer Kuttner GmbH Insolvenz an. Der Familienbetrieb entstand in den 1980er-Jahren aus den Gemüsegärten des eigenen Bauernhofs. 1990 wurde das Unternehmen gegründet und ist seither für seine Qualitätsprodukte bekannt. Kuttner ist Produzent von fertigen Salaten und pfannenfertigen Mischungen für die Gastronomie sowie Hotellerie und betreibt einen Großhandel mit Obst und Gemüse.

Vergangene Woche gab die Geschäftsführung nun bekannt, dass beim Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsplanverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt wurde. Das Unternehmen soll laut Schuldnervertreter David Leisch fortgeführt werden. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen mit seinen 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund vier Millionen Euro Umsatz. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 4,7 Millionen Euro. Es sind 101 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Geplant ist, den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent anzubieten.

Corona-Pandemie als Insolvenztreiber

2019 erfolgte der Neubau des Firmengebäudes und der Produktionsräumlichkeiten im Industriegebiet der Gemeinde Krummnußbaum. Unmittelbar nach der Eröffnung brach die Corona-Pandemie aus, auf der auch die Ursachen für die Schieflage und die durch die Pandemie einhergehenden Verluste basieren. Dies ist vor allem durch den Stillstand und die Ausfälle in der Gastronomie und Hotellerie bedingt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens wurden am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung über die weiteren Schritte informiert. In verschiedenen Teilbereichen des Unternehmens werden Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Das Ziel ist es, die volle Aufmerksamkeit auf das Kerngeschäft zu richten, um die Herausforderungen der nahen Zukunft zu meistern. Schuldnervertreter Leisch bedankt sich im Zusammenhang mit dem Verfahren auch für die Zusammenarbeit mit der Melker Arbeiterkammer. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Weihnachtsgeld und kein November-Gehalt erhalten haben, ist die Arbeiterkammer bemüht, so rasch wie möglich Geld aus dem Insolvenzfonds zu bekommen.

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens wird es zudem zu Einsparungen beim Personal kommen. Produkte wie die zuletzt eingeführten Fertigsalate und Bowls, die direkt über den Einzelhandel verkauft wurden, werden eingestellt. Künftig will sich die Firma wieder vermehrt auf Hotellerie und Gastronomie konzentrieren und diese mit fertigen Produkten und Lebensmittelmischungen versorgen. Gegenüber der NÖN zeigt sich Leisch zuversichtlich, dass das Unternehmen, mit Unterstützung der Hausbank, den Sanierungsprozess schafft. Er rechnet allerdings auch mit bis zu zehn Kündigungen.

Das Unternehmen bedauert auf seiner Homepage den Schritt und betont, dass der Betrieb sowie der Shop ungehindert weiter läuft. „Wir blicken mit Ihnen als Kunden auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück und hoffen darauf, dass Sie uns auch künftig die Treue halten“, hofft die Unternehmensführung auf einen Fortbestand.

