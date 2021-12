6.500 Euro dank Naschkatzen gesammelt

Vor sechs Jahren setzte Martin Göbl seine Idee rund um ein besonderes Sozialprojekt zum ersten Mal in die Tat um. Da kamen viele auf den Geschmack – seither stellt sich der gebürtige Krummnußbaumer und Wahl-Melker jedes Jahr vor Weihnachten für den guten Zweck in die Küche. Der gelernte Bäcker und Konditor stellt gemeinsam mit einem kleinen Team Pralinen her, den Verkaufserlös spendet er an diverse Projekte. Auch dieses Jahr schnappte sich Göbl, der heute sein Geld als Handelsvertreter verdient, die Schürze. Und er zieht zufrieden Bilanz: „8.000 Pralinen haben wir für die diesjährige Aktion verkauft. Rund 6.500 Euro sind zusammengekommen!“ Der Erlös geht heuer – wie bereits im Vorjahr – an „Rat auf Draht“.

„Dieses Jahr kam es zu einer doch ungewöhnlichen Bestellung“, verrät Göbl gegenüber der NÖN. Denn eine Nachricht aus Costa Rica erreichte den karitativen Konditor. „Eine junge Dame aus dem Südlichen Waldviertel befindet sich derzeit dort auf Weiterbildung. Sie bestellte vier Sackerl für ihre Eltern“, erzählt er. Diese Lieferung überbrachte der Zuckerbäcker mit Herz persönlich: „Sie waren natürlich überrascht, als ich, ein wildfremder Mann mit Maske, vor der Tür stand. Aber sie haben sich sehr gefreut – die Überraschung ist definitiv geglückt!“