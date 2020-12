„Ein paar hab’ ich noch, sonst sind alle pünktlich ausgeliefert worden“, schmunzelt Martin Göbl. Der Zuckerbäcker mit Wurzeln in Krummnußbaum stand dieses Jahr bereits zum fünften Mal karitativ in der Backstube: Er nahm Bestellungen von Schokokugeln entgegen, der Erlös ging dieses Mal an „Rat auf Draht“.

Stolze 7.600 Pralinen produzierte der Wahl-Melker im November. „In der letzten Produktionswoche habe ich mir Urlaub genommen, damit sich alles ausgeht“, berichtet Göbl gegenüber der NÖN. Er habe heuer mehr Aufträge erhalten als in den Vorjahren – zuletzt kamen die Einnahmen SOS-Kinderdörfern in Syrien und Österreich zugute.

Insgesamt brachte die süße Aktion 2020 rund 7.000 Euro an Spendengeldern für „Rat auf Draht“ ein. „Während des Lockdowns sind die Anrufe von Kindern und Jugendlichen bei der Beratungsstelle ‚Rat auf Draht‘ gestiegen – bis zu 300 Anrufe gingen dort täglich ein! Die sozialen Probleme machen vor dem Kinderzimmer nicht Halt“, freut sich der Konditor, unterstützen zu können. Göbl wird auch 2021 für den guten Zweck die Schürze anlegen: „Für welches Projekt ist noch offen.“