Mit dem Nostalgie-Schiff auf den Donauwellen

„Wir waren vor Kurzem in der Werft in Oberösterreich, um es uns anzusehen“, strahlt Karl Hell. Die Begeisterung in seiner Stimme ist nicht zu überhören. „Es ist wirklich etwas ganz Besonderes!“ Die Rede ist von der Neuanschaffung für seine Schiffsführerschule in Krummnußbaum. Ein neues Schiff wird nämlich bald seine Flotte ergänzen.

Genau vor dreißig Jahren gründete Hell sein Ausbildungszentrum im Nuss-Ort, um Menschen das Bootfahren beizubringen. Und zwar allen Menschen: Für seine barrierefreie Motorbootschule – es gibt etwa ein rollstuhlgerechtes Boot, die Kursinhalte werden auch in Gebärdensprache vermittelt – hat Hell im Vorjahr eine Auszeichnung erhalten. Der erste Gehörlose in Niederösterreich absolvierte beim Krummnußbaumer die Ausbildung für das Schiffsführerpatent.

„Vorbild für das neue Nostalgie-Schiff ist die ehemalige Fähre Marbach vor über 100 Jahren“, erläutert Karl Hell aus Krummnußbaum gegenüber der NÖN. Foto: privat

Schiffspräsentation bei Donau-Bike-Event geplant

Zurück zum neuen Schiff: Lange wurde daran getüftelt, Vorbild war die Marbacher Fähre vor 100 Jahren, so Hell. „Im Februar wurde mit dem Bau begonnen. Rechtzeitig zum Donau-Bike-Event am 7. Mai soll alles fertig sein, damit wir dann schon die Überfahrten damit anbieten können“, gibt Hell den doch straffen Zeitplan vor.

Das neue Boot besteht zur Gänze aus Holz und wird mit zwei abgasarmen Motoren der neuesten Generation angetrieben. „Nachhaltig und umweltfreundlich, das war uns sehr wichtig“, betont er.

Spezialanfertigung aus Oberösterreich, Vollholz, modernste Technik: Billig war die Anschaffung keinesfalls. „Ja“, winkt Hell lachend ab, „eine große Investition, keine Frage.“ Dass sich die aber lohnen wird, bezweifelt er nicht einmal ansatzweise. „Die Nachfrage nach Rundfahrten ist enorm. Der Donautourismus boomt! Wir können es gar nicht glauben, wie viel positives Feedback und wie viele Anfragen uns erreichten“, sagt er. Auch die Gemeinden im Nibelungengau hätten schon für etwaige Tourismusangebote ihr Interesse bekundet. Und apropos Nibelungengau: Wie das neue Schiff heißen wird, weiß Hell noch nicht. „Aber vielleicht eh was mit ‚Nibelungengau‘. Schauen wir mal!“

