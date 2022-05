Neues Schiff von Schiffsführerschule Hell: Jungfernfahrt geglückt

Werbung

„Es lief alles wie am Schnürchen!“, zieht Karl Hell zufrieden Bilanz. Seit der Vorwoche ergänzt ein neues Schiff – zur Gänze aus Holz – die Flotte der Krummnußbaumer Schiffsführerschule.

„Am vergangenen Mittwoch wurde das Schiff von der Firma Witti im oberösterreichischen Schlögen übergeben“, berichtet Hell gegenüber der NÖN. Noch am selben Tag fuhren die Krummnußbaumer nach Linz. Am Donnerstag erfolgte die technische Abnahme, am Freitag ging es in Richtung Heimathafen. „Um 6 Uhr früh startete die Überfahrt, um 13 Uhr waren wir zuhause“, erzählt Hell. Mit Nussschnaps – womit sonst? – stießen die Krummnußbaumer auf die Neuanschaffung an. Einen Tag später, also seit Samstag, ist das Holzschiff im Stil der alten Marbacher Fähre voll im Einsatz. „Unsere ersten Gäste waren rund 70 Wallfahrer aus Euratsfeld“, sagt Hell. Danach startete das Donau-Bike-Event.

Erste Anfragen für weitere Buchungen eingelangt

Die Möglichkeit, auf dem neuen Schiff von einem Donauufer ans andere transportiert zu werden, nutzten über 500 Radlerinnen und Radler. „Das hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Es gab bereits Anfragen für weitere Buchungen“, strahlt Hell. Einen Namen hat das Schiff trotz geglückter Jungfernfahrt allerdings noch nicht. „Die Schiffstaufe folgt aber natürlich noch“, lacht er.

