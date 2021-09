Ab dieser Woche wird beim Stöcklhof in Diedersdorf wieder aufgetischt. Neben Jaus‘n und Getränken gibt‘s ab Donnerstag, 2. September, aber auch was Neues auf die Ohren: Thomas Stöckl, bekannt als „der singende Landwirt“ und Bauer, der sein Herzblatt bei der vergangenen Staffel „Bauer sucht Frau“ fand, veröffentlicht sein drittes Album.

„Viele haben mich darauf angesprochen, warum ich nicht meine besten Lieder in ein Album packe. Meine jüngsten Singles, ‚Bella Donna‘ und ‚Blonder Engel‘, gab es bisher ja auch nur online. Also hab ich jetzt alles zusammengetragen“, erläutert der Krummnußbaumer, wie „Tom Stöckl – Hit-Edition“ zustande kam. Insgesamt 12 Songs sind auf der CD – drei davon, die bis jetzt nicht veröffentlicht wurde. „Ich bin schon gespannt, wie die Lieder ankommen“, lacht Stöckl. Die „Hit-Edition“ gibt‘s direkt am Stöcklhof, zudem lädt der „singende Landwirt“ via Facebook zum Gewinnspiel.