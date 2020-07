Nicht den Brotkrumen sondern den Blutstropfen mussten die Beamten der Polizeiinspektion Pöchlarn folgen, um einen Täter zu fangen. Ein junger Bursch hatte im Vollrausch das Fenster eines Vereinslokales in Krummnußbaum zerschlagen. Dabei zog er sich eine stark blutende Wunde an der Hand zu.

Nach der Tat setzte er sich in seinen Wagen, den er vorher bei einem Unfall beschädigt hatte. Der Täter hinterließ am Tatort Blutstropfen und eine Blutspur, welche zum in der Nähe abgestellten Fahrzeug führte. Das Fahrzeug wies Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf (Reifenschaden, Felge, Dellen und Lackschäden). Die linke Fahrzeughälfte sowie der Innenraum des Fahrzeuges waren blutverschmiert. Beim rechten Hinterreifen befand sich eine größere Blutlache.

Mithilfe der Angaben mehrerer Zeugen und einer Zulassungsanfrage konnte der Lenker ausgeforscht werden. Ein Alkomattest am Wohnort des Beschuldigten ergab einen Restalkoholwert von 0,23 Promille.

Der junge Mann zeigte sich hinsichtlich der Sachbeschädigung geständig, bestritt aber, sein Fahrzeug in der Tatnacht gelenkt zu haben.

Doch hier machte ihm ein Familienmitglied einen Strich durch die Rechnung: Denn bei der Polizei ging in der Nacht eine Anzeige betreffend eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden ein. Ausgelöst wurde der Einsatz durch den Anruf einer Mutter beim Rettungsnotruf, wo diese angab, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall in alkoholisiertem Zustand verursacht hatte.

Im Zuge der Erhebungen zur gegenständlichen Sachbeschädigung konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Anzeigerin um die Mutter des Beschuldigten handelt.

Eine Anzeige gem. §5 STVO wird erstattet.