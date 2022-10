Tierärztin Andrea Mergl: Spürhunde gegen Cholera

Weltweit stirbt alle vier Minuten ein Mensch an Cholera. Die Hälfte der Todesopfer sind Kinder unter sechs Jahren. Der Grund liegt oft in einer fehlenden Abwasserentsorgung oder einem Mangel an Testmethoden, um Trinkwassertanks freizugeben.

Wie sich herausgestellt hat, sind Hunde im Kampf gegen Cholera äußerst hilfreich: Im Rahmen des Trainingsprogramms von „Tierärzte ohne Grenzen“ lernen Hunde auf spielerische Weise, unter-schiedliche Krankheitserreger – wie etwa die Vibrio cholerae in Trinkwassertanks – treffsicher zu „erschnüffeln“. Um so viele Hunde wie möglich auszubilden, steht nun die Aktion „Impfen für Afrika“ an: Wer bis Sonntag, 16. Oktober, sein Haustier in der Kleintierpraxis Pöchlarn von Andrea Mergl impfen lässt, leistet direkte Hilfe für Menschen in Not. Denn Mergl spendet die Hälfte des Impfhonorars für das Hilfsprojekt „Schnüffelhunde im Einsatz gegen Cholera“. „Cholera betrifft besonders Menschen in Elendsvierteln, in Kriegs- oder Katastrophengebieten. Mithilfe von speziell ausgebildeten Hunden können Erreger rasch erkannt werden.“

