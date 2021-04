Am Montag dieser Woche hatte ein junger Krummnußbaumer den "richtigen Riecher": Laut dem 19-Jähriger hätten ihm zwei junge Männer im Bereich der Krummnußbaumer Hauptstraße Drogen - genauer gesagt Cannabiskraut - angeboten. Diese Bekanntschaft meldete er bei der Landesleitzentrale Niederösterreich, außerdem vermutete er, dass das Fahrrad und der Scooter, auf dem die beiden Beschuldigten unterwegs waren, gestohlen waren. Daraufhin machten sich Beamte der Polizeiinspektion Pöchlarn umgehend auf den Weg nach Krummnußbaum - dank der detaillierten Personenbeschreibung des 19-jährigen Zeugen mussten sie auch nicht lange suchen.

Wahrheit kam auf Nachfrage ans Licht

In einer Böschung auf dem Gemeindegebiet befragten die Polizisten einen der Beschuldigten - einen 16-jähriger Melker - um die Besitzverhältnisse des Damenfahrrads, auf dem er da unterwegs war. Erst meinte er, dass es der Mutter eines Freundes gehöre - nachdem die Beamten aber weitere Fragen stellten, gestand der 16-Jährige, dass er das Rad zusammen mit einem Freund gestohlen hatte. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad einer 49-jährigen Krummnußbaumerin gehörte. Der 16-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten Beschuldigten, einem 20-jährigen Emmersdorfer, wurde anschließend fortgesetzt - und auch dieses Mal sollte die Suche nicht lange dauern.

Weitere Erhebungen um Drogenbesitz und -verkauf

In der Nachbargemeinde Golling entdeckten die Beamten den 20-Jährigen. Im Laufe der Erhebungen stellte sich heraus, dass auch der Scooter gestohlen war. Die Exekutive fand den grünen Scooter in einem Straßengraben. Da bis jetzt der Besitzer nicht ermittelt werden konnte, wurde der Scooter vorerst zur Dienststelle verbracht.

Die Diebstähle sind also geklärt - ob der 16-Jährige und der 20-Jährige aber tatsächlich Drogen bei sich hatten und verkaufen wollten, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Auf NÖN-Anfrage erläutert Herbert Oberklammer vom Bezirkspolizeikommando, dass Beamte der Kriminaldienstgruppe die weiteren Erhebungen übernommen haben.