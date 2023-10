Pionier Heher in Simonsberg: Kürbisernte ist in vollem Gange

„Auch wenn unser persönlicher Hofname 'Großimbauer' auf Größe schließen lässt, so sind wir doch ein eher kleiner Betrieb mit rund 14,5 Hektar“, schildert Biobäuerin Lena Heher. Am Simonsberg thront der schmucke Bauernhof in bester Aussichtslage ins Melker Alpenvorland und die Ötscherberge direkt neben der Römer-Radroute.

„Diese Woche werden die Kürbisfelder abgeerntet“, schaut Betriebsführerin und Tochter Lena Heher schon auf den Kalender. „Verschiedene Sorten von Speise- und Ölkürbissen haben wir im Frühjahr angebaut. Leider hat uns die Witterung im Mai einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erinnert sich die Junior-Chefin. „Regen und Kälte machten einen zweiten Anbau nötig.“

Dann sind die Kürbisse aber gut gereift, die Sonnentage haben sie genossen. Nur der letzte Regennachschub blieb aus, sodass die Früchte in diesem Jahr etwas kleiner ausgefallen sind. „Als zertifizierter Biobetrieb verwenden wir keine Pflanzenschutzmittel oder Unkrautvernichter. Das Unkraut entfernen wir maschinell und per Hand“, erklärt Heher.

Von Hagel und Unwettern blieb die Region in diesem Jahr verschont. Nach der Ernte werden die Kerne der Ölkürbisse gewaschen und getrocknet. „Dann geht es ab in die Steiermark, wo die Kerne zum grün-schwarzen Gold, dem echten Kürbiskernöl, schonend gepresst werden. Über den Kürbispresskuchen, der bei der Ölerzeugung anfällt, freuen sich die Schweine am Hof“, zeigen die Kürbisbauern, die vielfache Verwendung der „Kürbis-Teile“ auf.

Selbstbedienungsladen 14 Stunden pro Tag geöffnet

Die Speisekürbisse sind am Verkaufsstand vorm Hof und im neuen Selbstbedienungsladen, der täglich von 6.30 bis 20.30 Uhr geöffnet ist, erhältlich. Das Kürbiskernöl ist in verschiedenen Bioläden und Bauernläden im Umkreis erhältlich. Genauso wie die Müslis mit Kürbiskernen – ein Renner am Hof, und geröstete Kürbiskerne in allen Variationen von süß über sauer bis chillig.

Jeden Dienstag und Freitag ist Brotbacktag, wo backfrisches Dinkelroggenbrot, süßer Dinkelstriezel und Dinkeltoast aus dem Ofen kommt. Bereits vor 30 Jahren haben die Hehers auf den Kürbis gesetzt. Mittlerweile bauen immer mehr Landwirte im Melker Alpenvorland Kürbisse an.

Und die Nachfrage steigt ständig, denn in fast jeder Küche ist das Kürbiskernöl mittlerweile zu finden. Schafe, Schweine, Gemüseanbau, Hühner, ein kleiner Wald und eine schmucke Naturgartengestaltung machen die Idylle am Biohof so richtig perfekt. Und das erfüllt die ganze Familie auch jeden Tag mit großer Freude. Einen großen Auftritt haben die Kürbisse am 31. Oktober, wo sie an Halloween geschnitzt und mit Lichter verziert für schaurig-stimmungsvolle Momente vor den Häusern sorgen.