Selbst zu kochen steht in Coronazeiten höher im Kurs denn je. Wer sich dennoch wieder einmal "bekochen" lassen will, ist in Mank seit dieser Woche bestens aufgehoben. Denn die Wirte der "Stadt mit vielen Gesichtern" nutzen die neue Möglichkeit der Speisenabholung und bieten Liefer- sowie Abholservice an.

Bereits seit Palmsonntag zaubert das Gasthaus Riedl-Schöner Gerichte für daheim. Zwischen 11.30 und 13.30 Uhr können die Speisen abgeholt werden. Sollte ein Abholung nicht möglich sein, liefert das Gasthaus nach Hause - https://www.riedl-schoener.at/.

Im Zettelbachstüberl gibt es Mittwoch und Freitag jeweils ab 17 Uhr wieder Backhendl und Burger für daheim - http://www.gsuf.at/.

Im Wirtshaus Beringer wird ab dem Osterwochenende wieder gekocht. Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es ein spezielles Menü zum Abholen. Ab Dienstag, 14. April, gibt es weitere Speisen für daheim - https://www.beringer-mank.at/.