Neue Gastro in Marbach: „Johny‘s Jungle kommt!“

Im Sommer des Vorjahres ließ John „Johny“ Daxböck, Chef des gleichnamigen Burger-Lokals in Pöchlarn, aufhorchen: Er kaufte das Gasthaus „Zum guten Kameraden“ in Marbach. Gegenüber der NÖN erklärte er damals, dass er mit seinem neuen Gastro-Projekt „Hawaii-Flair an die Donau bringen“ wolle. Ein Jahr später gibt‘s neue Pläne. „Hawaii ist vom Tisch. Johny‘s Jungle kommt!“, schmunzelt der Gastronom.

Eröffnung ist derzeit für April 2023 angesetzt

John „Johny“ Daxböck plant „ein Frühstückslokal der besonderen Art“, wie er sagt. Foto: privat

Das Johny‘s Jungle soll ein „Frühstückslokal der besonderen Art werden“, betont Daxböck. Der Gasthof verfügt auch über Zimmer und Appartements für Nächtigungsgäste – auch diese will der Pöchlarner auf Vordermann bringen. Im April 2023 soll Johny‘s Jungle dann eröffnet werden: „Das ist der Plan! Ich freu‘ mich schon, das wird cool!“ Einstweilen hat das Gasthaus aber schon geöffnet: Die bisherigen Betreiber, die Familie Rumpler, bewirten im Namen von Daxböck, die Gäste in Marbach.

