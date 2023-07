Kultur Aufbauarbeit auf Hochtouren: Das Beserlpark-Festival kann losgehen

Armin Mahmoodzadeh, Stefan Fuchs, Daniel Thür, Pablo und Pauline Jäger (von links) sind für das dreitägige Beserlparkfestival bereit. Foto: privat

D as Beserlpark-Festival geht in die 28. Auflage und bietet Top-Musik in einer besonderen Atmosphäre.

Das Beserlpark-Festival geht von Donnerstag, 27. bis Samstag, 29. Juli im Manker Kult(ur)park über die Bühne. Mit dabei sind die Musiker und Gruppen „Oehl“, „Elektro Guzzi“, „Uche Yara“ und viele mehr. Vorverkaufskarten gibt es via NTRY.at. Der idyllische Beserlpark verwandelt sich gerade in ein Festivalgelände. Die Vorbereitungsarbeiten für die 28. Auflage des Kult(ur)festivals laufen auf Hochtouren. Der Rasen ist frisch gemäht, die Bühnenbretter der Holzbühne wurden erneuert, einige Zelte sind aufgebaut, Strom und Wasser verlegt und die Getränke angeliefert. Fast täglich wurde in den letzten zwei Wochen daran gearbeitet. Jetzt kümmern sich die Mitglieder des Kulturvereines Beserlpark nur mehr um den Feinschliff, damit das Festival in gewohnt einzigartiger Atmos-phäre stattfinden kann. Programm für große und kleine Festivalgäste Mit Bands wie „Oehl“, „Uche Yara“, „Elektro Guzzi“, „SiEA“ und weiteren Musikern ist auch das musikalische Programm gewohnt hochwertig. Regionale, nationale und internationale Bands der unterschiedlichsten Genres werden wieder die Holzbühne im Beserlpark bespielen. Neben dem Musikprogramm gibt es auch sonst noch einiges zu sehen. Der Samstag beginnt traditionell mit dem Kindernachmittag, der in diesem Jahr unter dem Titel „Somewhere over the rainbow“ steht. Neben Bastel- und Spielstationen gibt es auch eine Zaubershow, dazu noch Shows von Akrobaten und eine Kunst-Ausstellung des KunstwerkMANK im gesamten Areal. Die Vorverkaufskarten für das Beserlpark Festival 2023 gibt es in diesem Jahr erstmals ausschließlich über das österreichische Ticket-Unternehmen NTRY.at unter der Website www.ntry.at/beserlparkfestival28.