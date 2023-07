Beserlpark-Festival: Hohe Frauenquote auf der Manker Bühne

Das Beserlpark-Festival geht von Donnerstag, 27. Juli, bis Samstag, 29. Juli, im Manker Kult(ur)park über die Bühne. Ganz besonders ist dieses Jahr der hohe Anteil an weiblicher Beteiligung: Mehr als 50 Prozent der Acts haben entweder eine komplett weibliche Besetzung oder eine Künstlerin als Frontfrau. Wie etwa das oberösterreichische Musik-Talent Uche Yara, Avantgarde-Pop vom Feinsten gibt es von der Münchner Band SiEA, die ausschließlich aus Musikerinnen besteht. Die Grazer Singer-Songwriterin Mikk hat ihre Debut EP „Shadow Selves“ voll mit Indie-Pop und Folktronica im Gepäck. Eine Frontfrau hat sowohl das Wiener Synth-Indie-Pop Trio Oh Alien als auch die Funk-Band I-REEN. Auch die gebürtige Steinakirchnerin Verena Koppendorfer wird mit ihrem Solo-Projekt Ivery auf der Bühne im Beserlpark stehen. Aber nicht nur musikalisch dominiert die weibliche Beteiligung. Am Samstag wird das zeitgenössische Künstlerinnen-Zirkus-Kollektiv die Besucherinnen und Besucher mit Boden- und Luftakrobatik zum Staunen bringen. Beim Kindernachmittag tritt die Zauberkünstlerin „Queen of Hearts“ auf. Karten gibt's via www.ntry.at.

Aufgepasst: NÖN-Leserinnen und Leser haben die Chance, 2x2 Festivalpässe für das Beserlpark-Festival (Donnerstag, 27. Juli bis Samstag, 29. Juli) zu gewinnen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt eine Mail mit dem Kennwort „Beserlpark“ an redaktion.melk@noen.at.