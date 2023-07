Der Beserlpark in Mank ruft: Wir verlosen 2x2 Festivalpässe

Noch steht die (Holz-)Bühne im Manker Beserlpark leer. Aber schon bald wird wieder ein ganzes Wochenende getanzt, Musik gehört und die einzigartige Atmosphäre im Manker Kult(ur)park genossen. Die Vorbereitungen für die bereits 28. Auflage des Beserlpark-Festivals laufen schon auf Hochtouren. Das Team rund um Neo-Obmann Armin Mahmoodzadeh bereiten schon im Hintergrund alles vor, um den Besucherinnen und Besuchern wieder ein unvergessliches Wochenende zu bereiten. Musikalische Highlights gibt’s nicht nur aus Österreich und der ganzen Welt, sondern auch aus der Region. Gleich vier Acts beim diesjährigen Line-Up kommen aus der Region bzw. lassen mit regionaler Beteiligung aufhorchen. Die Grazer Singer-Songwriterin Mikk hat nicht nur ihre Debut EP „Shadow Selves“ voll mit Indie-Pop und Folktronica im Gepäck, sondern auch zwei Manker Musiker am Schlagzeug und am Bass. Bei der vielköpfigen Funk-Band I-REEN rund um Sängerin Irene Fellner aus Ruprechtshofen besteht die ganze Band aus Mostviertler Top-Musikern – hier groovt übrigens ein Ex-Beserlpark-Präsident am Bass. Die gebürtige Steinakirchnerin Verena Koppendorfer wird mit ihrem Solo-Projekt Ivery auf der Bühne stehen. Der Melker Musiker Jakob Kammerer widmet sich mit seinem Projekt Knecht Albrecht dem Rap-Genre.

Die Vorverkaufskarten für das Beserlpark Festival gibt es seit heuer ausschließlich über das österreichische Ticket-Unternehmen NTRY.at. Mehr Infos: www.ntry.at/beserlparkfestival28.

Aufgepasst: NÖN-Leserinnen und Leser haben die Chance, 2x2 Festivalpässe für das Beserlpark-Festival (Donnerstag, 27. Juli bis Samstag, 29. Juli) zu gewinnen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt eine Mail mit dem Kennwort „Beserlpark“ an redaktion.melk@noen.at.