Einsatz des neuen Flügels in St. Leonhard

Mithilfe lokaler Sponsoren und der Kulturabteilung des Landes NÖ konnte 2022 ein Konzertflügel für das Volkshaus in St. Leonhard angeschafft werden. Daraufhin versammelten sich Kulturinteressierte der Gemeinde und gründeten den Verein „LeonART“. Im Laufe des Jahres 2023 werden, passend zu jeder Jahreszeit, Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne stehen.

Das erste Konzert findet am Samstag, 22. April, 20 Uhr statt und beginnt mit Kammermusik im Frühling mit Klavier und Querflöte von Ellada Angelina Pavlou und Vanessa Gasser. Der Titel: „Von Ost nach West − Begegnungen in Europa“. Weiter geht es am Samstag, den 17. Juni, mit einem Jazzkonzert von Karin Bachner & The Pocket Big Band. Im Herbst treten das Ballot Quartett mit Gerold Hartmann als Pianist auf. Den Abschluss der musikalischen Jahreszeitenreise bildet ein Gospelprojekt im Advent, passend zum Thema Winter mit dem Titel „No Greater Love“ am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr.

