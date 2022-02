"Genie und Wahnsinn" bei Sommerspiele Melk

Alexander Hauer weiß, wie man Menschen neugierig macht. „Jérôme Junod hat mir just vorhin den nächsten Schliff für unseren ‚Nero – Er wollte nur spielen‘ geschickt. Es macht unglaublich viel Spaß, in diesen Stoff einzutauchen“, erzählt er gegenüber der NÖN. Was erwartet das Publikum des diesjährigen Sommerspiele-Schauspiels? Eine kulturelle Exkursion ins alte Rom, das steht fest. Im Fokus dabei steht, wie der Name schon sagt, Kaiser Nero.

„Die meisten denken bei Nero an einen Psychopathen, der besessen war von Macht. Für uns ist er eine schillernde historische Figur, die uns bis heute fasziniert. Indem wir den Kunstgriff der Fiktion oder der historischen Distanz wählen, versuchen wir, jene Facetten und Widersprüchlichkeiten von Neros Persönlichkeit schrittweise herauszukitzeln, die wir auch in uns selbst finden“, erläutert Hauer, künstlerischer Leiter.

Sebastian Pass verkörpert die Titelfigur

„Diese Reflexion unserer Stärken, aber auch unserer Manipulierbarkeit, unserer Handlungsspielräume und die Frage, #wohingehenwir machen die diesjährigen Sommerspiele Melk zu einem ganz besonderen Erlebnis“, gibt Hauer einen ersten Vorgeschmack. Einen ersten Blick auf die Sommerspiele erlauben hingegen die in der Vorwoche veröffentlichten Sujetfotos. In prunkvollem Purpur gehüllt posieren da Sophie Prusa und Sebastian Pass, letzterer schlüpft in die Rolle des Neros. „Mit ihm verkörpert ein wirklich einzigartiger Schauspieler die Titelfigur“, betont Hauer. Mit Sophie Prusa und Kajetan Dick stehen zwei weitere Säulen des Melker Ensembles auf der Bühne. Auch Claudia Carus wird erneut auf der Bühne der Wachauarena zu sehen sein. „Ein paar Überraschungen und neue Ensemblemitglieder wird es noch geben. Denn bewusst wollen wir auch heuer wieder einige neue Darsteller und Darstellerinnen begrüßen“, fügt der künstlerische Leiter hinzu.

Die Uraufführung von „Nero“ ist für Mittwoch, 15. Juni, angesetzt. Auch die Musikrevue „Glory Days“ (der Startschuss fällt am Mittwoch, 6. Juli, mehr zur neuen Revue-Regisseurin im Artikel links)‚ und die Musikrevue für Kinder „Fred Feuerlöscher“ sind Teil des Programms, das diesen Sommer in die Melker Wachauarena zu sehen ist. Daneben sind auch Workshops, Vorträge, Ausflüge und Kabarett – etwa von Klaus Eckel – in Planung.

