Herbst in der Tischlerei: „Die Leute wollen raus, wieder was erleben“

Nach der Party ist vor der Party. Am vergangenen Wochenende war schließlich mächtig was los in der Tischlerei (Kabarett mit Michi Buchinger; Fotos der 15-Jahr-Feier gibt's unten) – und diese Woche geht's munter weiter. Nach dem Tischlerei-Quiz mit Tamara Mascara am Dienstag dieser Woche kommt am Freitag Marco Pogo und am Samstag steht die erste Kleidertauschparty samt Clubbing auf dem Programm.

„Zuerst kann man sich ein neues Party-Outfit zulegen und danach gleich darin feiern“, bringt Jakob Kammerer das Prinzip des neuen Formats auf den Punkt. Laut dem Kurator hatten zwei Mitarbeiterinnen die Idee – prompt landete sie im Herbstprogramm der Tischlerei. Der Kleidertausch geht in Melk unkompliziert über die Bühne: Gewaschenes und intaktes Gewand sowie saubere Schuhe werden ab 15 Uhr von den Organisatorinnen und Organisatoren entgegengenommen. Sortiert werden diese dann aufgelegt – jede und jeder kann sich so viel mitnehmen, wie er oder sie möchte. Was übrig bleibt, wird gemeinnützigen Organisationen gespendet. Und ab 19 Uhr wird gefeiert.

Kammerer freut sich, dass in der Tischlerei solche „Event-Experimente“ möglich sind. Das Powerpoint-Karaoke hat's etwa erneut ins Programm geschafft. Natürlich kommen diesen Herbst aber auch klassische Kabarettabende oder Konzerte nicht zu kurz. „Ich bin mit dem Vorverkauf ganz zufrieden, ein paar Events sind auch schon ausverkauft“, erzählt Kammerer. Nach der livekulturarmen Coronazeit bekommt das Publikum also wieder spürbar mehr Hunger auf Bühnenspektakel. „Das Gefühl habe ich schon, ja“, sagt Kammerer. „Die Leute wollen raus, wieder was erleben.“ Der Kurator selbst freue sich „natürlich auf alle Programmpunkte“ der Herbstsaison, aber „ganz besonders“ auf das Konzert von Clara Luzia im November. „Das wird ein cooles Stehkonzert mit guter Musik und guter Stimmung. Ich freue mich, dass Clara Luzia zu uns kommt.“