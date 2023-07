„Ismene, Schwester von...“: Wir verlosen 3x2 Karten für Event in Melk

Schauspielerin Claudia Carus brillierte bei den Sommerspielen 2022 in ihrem Monolog im Schauspiel „Nero“. In diesem Jahr nimmt sie sich bei „Ismene, Schwester von…“ einer antiken Frauengestalt an, die stets im Schatten anderer stand: Ismene, Tochter von König Ödipus und Schwester von Antigone, hält einen packenden Monolog. Die von der Geschichte Vergessene, die im Schatten ihrer berühmten Verwandtschaft steht, teilt ihre Sicht auf ihre Familie. Lange blieb sie stumm, doch an diesem Abend bricht sie ihr Schweigen. Das Publikum darf sich auch auf die musikalische Begleitung Jakob Kammerers freuen.

Die Aufführung findet am Sonntag, 30. Juli, um 17 Uhr in der Wachaurena in Melk statt. Karten sind erhältlich unter sommerspielemelk.at

Aufgepasst: NÖN-Leserinnen und Leser haben jetzt die Chance, 3x2 Karten für die Aufführung „Ismene, Schwester von ...“ zu gewinnen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt eine Mail mit dem Kennwort „Ismene“ an redaktion.melk@noen.at. Viel Glück!