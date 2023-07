„Jesus lebt!“: Dorfstetten ist Bühne der fulminanten Passionsspiele

Ein kleiner Ort mit 566 Einwohnern ist seit Sonntag im positiven Aufruhr: Die Passionsspiele, die heuer das 33-jährige Bestehen begehen, haben mit einer fulminanten Premiere begonnen.

Bei den Passionsspielen stehen rund 250 Mitbewohner im Einsatz, davon sind 120 Darsteller. Und die Besucher fühlen sich wohl: Schon bei der Ankunft werden sie von freundlichen und kompetenten Feuerwehrmitgliedern zu einem Parkplatz zugewiesen. Und vor dem „Festspielhaus“ freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Besuchern aus nah und fern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

In diesem Jahr haben die Verantwortlichen das Thema „Jesus von Nazareth – Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ gewählt. In einer fünfteiligen Szenenfolge werden das Leben, das Sterben, das Wirken und die Auferstehung von Jesus dargestellt: Diese fünf Szenen sind: Sehnsucht – Johannes der Täufer – Erstes Auftreten Jesu – Jesus in Bethanien – Einzug in Jerusalem – Abendmahl und Gefangennahme – Verurteilung und Geißelung sowie Kreuzigung und Auferstehung.

Jesus wird die Dornenkrone aufgesetzt und zur Geißelung geführt. Foto: Fotos:

Stolz ist man seitens der Regie und der Mitwirkenden, dass ein Passionschor und eine Live Band das gesamte Spiel begleiten und in Szenen eingebunden sind. Zu einem Triumph wurde die Premiere am vergangenen Sonntag. Bis zum letzten Platz war der Besucherraum gefüllt, als ein Chor die Spiele eröffnete. Szene um Szene wurde dem Publikum in höchster Qualität gezeigt, von Jung bis Alt, von Groß und Klein wurde mit viel Herzblut die Thematik von Jesus dem Publikum nähergebracht. In diesem Jahr gibt es zwei Jesus-Darsteller (Josef Höbart und Newcomer Gerhard Göbl), ihnen zur Seite steht Sonja Göbl als Maria.

Eine Szene folgte der anderen, ehe es zum Höhepunkt, der Geißelung, Kreuzigung, dem Tod und der Auferstehung des Gottessohnes kam. Unvergesslich aber die Szene am Schluss, wenn die Frauen verkünden: „Der Stein ist weg, das Grab ist leer – Jesus lebt, Jesus lebt.“ Spätestens hier brachen alle Dämme, als das Volk jubelte und nach dem Schlusslied die Besuchergalerie nicht mehr zu halten war und dem Team der Passionsspiele Dorfstetten mit tosendem Applaus dankte. Und das Resümee dieser Geschichte: „Schauen Sie sich das an!“