Ybbsiade-Eröffnung: Gstanzl für Hanni und Udo

Zwischen Bayern und Österreich gibt‘s viele Gemeinsamkeiten. Etwa den Brauch, dass man bei konservativen Hochzeiten dem Brautpaar ein paar Gstanzl singt. Christoph, Michael und Karl Well gaben sich angesichts der schwarz-blauen Hochzeit in St. Pölten bei der Ybbsiade-Eröffnung die Ehre. Und was sie da zusammenreimten, war zwar bitterböse, aber angebracht – und richtig lustig.

Zwischen ihren (sehr guten!) musikalischen Einlagen tat Gerhard Polt, wofür Polt bekannt ist: Er schlüpfte in verschiedene Rollen, hielt der Gesellschaft den Spiegel vor. Manch Imitation bot eine hässliche Fratze, die eigentlich nicht zum Lachen war.

Die Mischung macht’s bekanntlich, Polt und die Wells sind seit über 40 Jahren ein Garant für gute Unterhaltung. So auch in Ybbs!

