Melk: "Science Busters" eröffnen die Tischlerei-Saison

Die Winterpause ist vorbei, die Lichter gehen wieder an: Die "Science Busters" eröffnen heute, Donnerstag, die Frühjahrssaison in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt. Und die witzigen Wissenschaftler setzen noch einen drauf: Ihr Programm "Wer nichts weiß, muss alles glauben" gibt's diesen Freitag gleich nochmal zu sehen. Diesen Samstag steht dann ein "Familienfest" auf dem Spielprogramm: Die "Familie Lässig" lädt zum Konzertabend.

Gespräch mit Marlene Engelhor, Millionenerbin

In dieser Saison haben die Verantwortlichen einen besonderen Fokus auf Singer-Songwriter und Liedermacherinnen So kann sich das Tischlerei-Publikum auf Auftritte von Erika Pluhar, Mira Lu Kovac oder Anna Mabo, Sigird Horn und Annika von Trier freuen. Neben Kabarett und Musik lädt Alexander Hauer, küntlerischer Leiter der Tischlerei, zudem die Millionärin in spe Marlene Engelhorn in die Tischlerei zu einem Gespräch über Solidarität, Teilen und Gerechtigkeit. Außerdem am Spielplan: das erste Pub-Quiz der Tischlerei, moderiert von Austrofred. Ergänzt werden die Veranstaltungen in dieser Saison durch die Präsentation von Holzkunstwerken der Künstler Daniel Sommergruber und Taro Meissner.

Achtung: Tischlerei-Events starten früher

Aufgrund der aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Sperrstunde um 22 Uhr wurde der Beginn aller Tischlerei-Veranstaltungen im Jänner und Februar auf 19:30 Uhr vorverlegt. Alle Infos zur Tischlerei und dem Spielplan gibt‘s unter www.tischlereimelk.at



Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren