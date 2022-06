Sommerspiele Melk: Proben, proben, proben ...

Werbung

Seidige Gewänder, funkelnde Glitzersteine in den Haaren – und die Römersandalen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Kostümbild verrät ganz klar: Die diesjährigen Sommerspiele Melk entführen das Publikum mit „Nero – Er wollte doch nur spielen“ ins prunkvolle Römische Reich. Genauso bunt wie die Kostüme präsentiert sich auch das Bühnenbild der Melker Wachauarena. Eine Kulisse, die der Wiener Schauspieler Sebastian Pass als Kaiser Nero regiert.

Seit Wochen laufen die Proben für das diesjährige Schauspiel der Sommerspiele Melk: Zuerst in Wien, nunmehr verleiht Intendant und Regisseur Alexander Hauer dem Stück vor Ort in der Wachauarena den letzten Schliff. Viel Zeit bis zur Premiere bleibt nicht mehr: Die Uraufführung von „Nero“ geht am Mittwoch, 15. Juni, über die Melker Bühne. Damit bis dahin jeder Satz und jeder Schritt sitzt, laufen die Proben auf Hochtouren.

Knapp drei Wochen vor der ersten Premiere trafen sich die 19 Spielorte von Niederösterreichs Theaterfest im Palais NÖ in Wien. Mit dabei: 22 Produktionen – und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (Mitte), im Bild mit Alexander Hauer, Maxi Blaha, Sophie Prusa und Sebastian Pass. Foto: Erich Marschik

Weitere Eigenproduktionen stehen auf dem Spielplan

Neben dem Schauspiel stehen in der Wachauarena noch zwei weitere Eigenproduktionen auf dem Spielplan: die Musikrevue „Glory Days“ (erstmals von Regisseurin Tania Golden inszeniert) und die Musikrevue für Kinder „Fred Feuerlöscher“. Das Rahmenprogramm besteht dieses Jahr aus Workshops, Vorträgen, Ausflügen und Kabarett.

