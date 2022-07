Sommerspiele Melk-Regisseurin Tania Golden: „Werde mitfiebern“

Werbung

NÖN: „Glory Days“ verspricht einen Spagat zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Wie soll das gelingen?

Tania Golden: Leben wir nicht ständig diesen Spagat? Es geht doch immer um Zukunftsfragen. In unserer Geschichte, die in einer Zukunft spielt, in der Technik, Trans-Humanismus und Elite-Denken vorherrscht, werden fünf Kandidaten einem „Eliten“-Training unterzogen. Als Belohnung für bestandene Prüfungen erhalten sie Herrscher-Programme, sichtbar durch eine Verwandlung in große historische Herrscher wie Maria Theresia oder Napoleon. Dieses vergangene Herrscherprinzip wird in dieser Zukunft glorifiziert und gefeiert.

Wie sind Sie an die Geschichte herangegangen?

Golden: Da ich ein Science-Fiction-Fan bin und gerne über Gesellschaftsmodelle nachdenke, haben meine Assoziationen zu „Glory Days“ bei Zukunftsvisionen mächtiger Männer der Gegenwart begonnen. Dass es dabei um Eliten geht, beunruhigt mich zugegebenermaßen. Die Verbindung zur Figur des „Nero“, der ein Herrschender in einer hierarchischen Struktur war, ist gegeben. Agrippina ist für mich dabei die interessante Figur. Sie war unser Ausgangspunkt in der Erfindung unsere Fiktion. Als Leiterin des Elite-Trainingsinstituts verkörpert sie mit ihren ihr zu Diensten stehenden Cyborgs eine wahnsinnige, technokratische, Optimierung – und Leistungsideologie, in der Gefühle und Liebe verboten sind. Leider stolpert sie selbst und auch die Kandidaten über genau dieses Gebot...

Die Musikrevue kommt traditionellerweise ohne Text aus, besteht also nur aus Songs. Das ist gut für die Stimmung, erschwert aber, dass man die gesamte Story auch versteht und ihr folgen kann. Wie wollen Sie die Herausforderung meistern?

Golden: Ich sehe Musiktheater, und die Musikrevue ist eine besondere Form des Musiktheaters, als ein Live-Ereignis, bei dem alle Künste mit den Zuschauern gemeinsam ein spezielles Erlebnis feiern. Eine Story ist dabei eine Ausgangsbasis, aber im Endeffekt wird immer jede und jeder etwas Anderes sehen und verstehen. Die Geschichte ist ein Bogen für den Abend, getragen durch die Darsteller, die Figuren lebendig machen. Dabei wird die Erscheinungsform viel zum Verständnis beitragen, und wenn nicht, dann zumindest zur Unterhaltung.

Sie standen und stehen selbst als Sängerin und Schauspielerin auf der Bühne. Inwieweit beeinflusst das Ihre Arbeit?

Golden: Ich bin freiheitsliebend und respektiere die Kreativität jedes Menschen, der an der Realisation eines Abends beteiligt ist. Ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht, wenn die Regie uns erlaubt hat, mitzugestalten. Ich bin ein Fan kollektiver Prozesse. Beim Buch für „Glory Days“ war es eine fruchtbare Zusammenarbeit von mehreren Menschen, angeregt und geleitet von Alexander Hauer.

Worauf legen Sie bei den Proben besonders wert?

Golden: Freude und Konzentration.

Waren Sie denn eigentlich schon zuvor in der Stadt Melk, vielleicht sogar im Publikum der Sommerspiele?

Golden: Ja, öfters. Ich bin ein Fan der Revuen, aber auch bei den Sprechstücken war ich immer wieder, weil ich die Stoffe hochinteressant finde, die der Intendant behandelt.

Am Premierenabend des Sprechstücks sitzt Intendant Alexander Hauer nie selbst im Publikum, sondern spielt sich etwa backstage bei einer Schnaps-Partie ein Bummerl. Was werden Sie machen: Beim Stück mitfiebern, Karten spielen oder ganz was anderes?

Golden: Ich werde mitfiebern, glaube ich.

