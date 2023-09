Uraufführung des Nibelungenliedes auf der Burgruine Aggstein

Rund 800 Jahre ist das Nibelungenlied alt - und dennoch fesselt die Geschichte rund um Kriemhild, den Drachentöter Siegfried und den legendären Nibelungenschatz auch heute noch das Publikum. Für die Welturaufführung des historischen Heldenepos in einer Neuvertonung von Michael Salamon und mit Tenor Norbert Ernst wurde nun die Burgruine Aggstein als stimmungsvolle Location gewählt: Am 8. September 2023 ab 18.30 Uhr bringt der international gefeierte Sänger gemeinsam mit Gerlinde Sbardellati (Englischhorn), Judith Schiller (Harfe) und Stefan Teufert (Violoncello) eine Auswahl von 100 Versen aus dem insgesamt 2.500 Verse umfassenden Werk.

An diesem Abend wird das Nibelungenlied zum ersten Mal weltweit im Stile der mittelalterlichen Minnesänger aufgeführt. Dafür geleitet der international gefeierte Wagnertenor Norbert Ernst musikalisch durch den Abend. Ernst ist Ensemble-Mitglied der Wiener Staatsoper und begeisterte zuletzt am Royal Opera House in London. Er trat sowohl an der Wiener als auch der Bayerischen Staatsoper, der Pariser Oper, der New Yorker Metropolitan Opera und den Bayreuther Festspielen auf.

Kaum eine Location wäre passender für die Welturaufführung des historischen Nibelungenliedes als der mittelalterliche Rittersaal der Burgruine Aggstein in der Wachau. Der stimmungsvolle Abend beginnt am Freitag, 8. September, um 18.30 Uhr. Tickets fürs Event sind für 24 Euro erhältlich und können über die Webseite gebucht werden.