Manker Kulturverein sucht Talente

Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler können sich auf den All Star Circus im Plamoserhof in Mank freuen. Am Samstag, 10. Juni, wird wieder getanzt, gesungen und philosophiert, denn die Bühne des Kulturvereins Beserlpark bietet für Talente aus der Region eine Bühne.

„Bereits zum elften Mal bekommen Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Genres die Chance, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen“, freut sich Elisabeth Schreiner, Mit-Veranstalterin des All Star Circus.

Interessierte können sich bereits jetzt für einen Platz auf der Bühne unter booking@beserlpark.at anmelden. „Grenzen gibt es dabei nicht“, betont Schreiner. Ob Tanz, Musik, Multimedia, Literatur, auch Zauberei, Theater und Schauspiel sind willkommen. „Auch beim Alter setzen wir keine Grenzen, jeder und jede ist willkommen, sein oder ihr Talent auf der Bühne zu präsentieren“, sagt Schreiner.

Für das leibliche Wohl und die notwendige Infrastruktur sorgt an diesem Tag der Kulturverein Beserlpark, der Eintritt ist eine freiwillige Spende.

Große Vorfreude auch für Beserlpark-Festival

Der All Star Circus ist für den Kulturverein Beserlpark der Vorbote für das Beserlpark Festival, das in diesem Jahr von Donnerstag, 27. Juli, bis Samstag, 29. Juli statt. „Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder zahlreiche regionale, aber auch nationale und internationale Bands auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen“, sagt Schreiner. Aber nicht nur Kulturinteressierten wird im Beserlpark wieder jede Menge geboten. Wie jedes Jahr findet am Samstag der Kindernachmittag statt: Der Park wird zum Spielplatz mit Zauberkunst, Musik und Workshops.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.